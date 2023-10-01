"البن السعودي عبق التاريخ ورؤية وطن".. احتفاء رسمي بجازان يدعم المزارعين

وأكد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة دعمت ونفّذت مشاريع تنموية في القطاع الزراعي لتطويره؛ سعيًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الزراعية، ومنها مشاريع تأهيل المدرجات الزراعية وحصاد مياه الأمطار، وكذلك مشروع مبادرة الأشجار البديلة، ومشاريع أخرى بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وكان عدد المستفيدين منها 1109 مزارعين، وتمت زراعة ما يقارب 219.430 شتلة، إلى جانب دعم مزارعي البن عن طريق التنمية الريفية الزراعية المستدامة لقطاع البن السعودي بفرع جازان على منصة "ريف"؛ حيث وصل إجمالي عدد الطلبات إلى 8863 طلبًا؛ وذلك تشجيعًا للمزارعين في بذل المزيد من العطاء والإنتاجية، والإسهام في إرساء دعائم التنمية الزراعية.