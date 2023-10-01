"البن السعودي عبق التاريخ ورؤية وطن".. احتفاء رسمي بجازان يدعم المزارعين

احتفت وزارة البيئة والمياه والزراعة -ممثلة في فرع الوزارة في منطقة جازان اليوم- بمناسبة اليوم العالمي للقهوة 2023م، الذي يصادف الأول أكتوبر من كل عام؛ بهدف تشجيع وزيادة الوعي ودعم المهتمين والمزارعين، بحضور وكيل إمارة منطقة جازان الدكتور عبدالله بن محمد الصقر.
وافتتح الدكتور "الصقر" المعرض المصاحب الذي أقيم تحت عنوان "البن السعودي عبق التاريخ ورؤية وطن"، وضم مشاركات عدد من مزارعي البن بعرض أصناف من منتجات البن، والتعريف بمراحل زراعته، وأدوات التحميص التقليدية، إلى جانب مشاركة مختلف الإدارات والمنظمات والجمعيات التعاونية والتعريف بجهودهم في زراعة البن وتطويره، إضافة إلى مشاركة أركان ومحلات مختصة في صناعة القهوة.
وألقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان المهندس محمد بن علي آل عطيف، كلمة بالمناسبة، أكد خلالها ارتباط القهوة بالإرث الثقافي للمملكة عبر تاريخ حافل بالعادات والتقاليد وقيم الكرم والضيافة؛ مبرزًا تميز منطقة جازان بزراعة البن والتي تُعَد الميزة النسبية الأعلى على مستوى المملكة بما يقارب 400.000 شجرة تنتج حوالى 922 طنًّا من البن الذي يتميز بجودته العالية؛ حيث يصنف البن السعودي في قائمة الأعلى جودة على مستوى العالم.
وأشار إلى أن الاحتفاء يهدف للتعريف بهذا المنتج المهم بمشاركة واسعة من مزارعي البن والمهتمين؛ للإسهام في التشجيع على الزراعة وزيادة المساحات المزروعة، مبرزًا دور جميع الجهات في تحقيق الأهداف التي تسعى الوزارة من خلالها لتطوير هذا المنتج، عبر جهود كل من هيئة تطوير المناطق الجبلية في المنطقة وشركة أرامكو وجامعة جازان والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد" والشركة السعودية للقهوة.
وأكد أن وزارة البيئة والمياه والزراعة دعمت ونفّذت مشاريع تنموية في القطاع الزراعي لتطويره؛ سعيًا لتحقيق الأهداف الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الزراعية، ومنها مشاريع تأهيل المدرجات الزراعية وحصاد مياه الأمطار، وكذلك مشروع مبادرة الأشجار البديلة، ومشاريع أخرى بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، وكان عدد المستفيدين منها 1109 مزارعين، وتمت زراعة ما يقارب 219.430 شتلة، إلى جانب دعم مزارعي البن عن طريق التنمية الريفية الزراعية المستدامة لقطاع البن السعودي بفرع جازان على منصة "ريف"؛ حيث وصل إجمالي عدد الطلبات إلى 8863 طلبًا؛ وذلك تشجيعًا للمزارعين في بذل المزيد من العطاء والإنتاجية، والإسهام في إرساء دعائم التنمية الزراعية.
إلى ذلك تابع الحضور عرضًا عن أهم إنجازات وزارة البيئة والمياه والزراعة في مجال تطوير قطاع البن بالمملكة؛ فيما تم تكريم المزارعين المتميزين والمشاركين في الاحتفاء.