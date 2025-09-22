الخارجية تنظّم جلسة "دبلوماسية المياه" بالأمم المتحدة لتعزيز التعاون الدولي

وافتتح الجلسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، بكلمة رحّب فيها بالمشاركين، مقدّمًا الشكر للشركاء في الأمم المتحدة، ومؤكدًا أهمية التعاون الدولي في قضايا المياه، كونها عنصرًا أساسيًا في الأمن والتنمية والمرونة العالمية.