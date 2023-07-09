السفارة الأمريكية بالرياض: تجديد التأشيرة للسعوديين دون الحاجة إلى إجراء مقابلة

وأشار بيان السفارة اليوم الأحد، إلى أنه يمكن للمواطنين السعوديين الذين يستوفون شروط الإعفاء من المقابلة تجديد تأشيراتهم عن طريق خدمة البريد دون الحاجة إلى إجراء مقابلة شخصية.