استشهد بهما ولي العهد.. تعرّف على مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

ما زال الإعلام العالمي يتداول كلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، خلال قمة جدة للأمن والتنمية والتي انتهت مساء السبت، بحضور رؤساء وقادة 9 دول.
وتحدث سموه عن التحديات البيئية التي يواجهها العالم حالياً وعلى رأسها التغيّر المناخي، وعزم المجتمع الدولي على الإبقاء على درجة حرارة الأرض وفقاً للمستويات التي حددتها اتفاقية باريس؛ مطالباً بتبنّي "نهجٍ متوازنٍ"، وذلك بالانتقال المتدرج والمسؤول نحو مصادرِ طاقةٍ أكثر ديمومة، الذي يأخذ في الاعتبار ظروف وأولويات كل دولة.
وتطرق سموه لمبادرتي "السعودية الخضراء" والشرق الأوسط الأخضر لدعم جهود المملكة نحو خفض الانبعاث الكربوني، وتمثل المبادرتان إحدى المبادرات الضخمة التي أعلن عنها سمو ولي العهد في أكتوبر الماضي في قمة المبادرة السعودية الخضراء في الرياض.
وتستهدف المبادرتان توسع المملكة بسرعة استثمارات كبيرة بالفعل في الطاقة المتجددة وستعمل على استعادة مليار هكتار من الأراضي والحفاظ عليها وإدارتها على نحو مستدام بحلول عام 2040.
وتهدف مبادرة السعودية الخضراء إلى زراعة 10 مليارات شجرة - مثل إعادة تأهيل 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ويمثل الهدف أيضًا 4% من الدافع العالمي لعكس اتجاه تدهور الأراضي و1% من الجهد العالمي لزراعة تريليون شجرة.
وكجزء من الخطة، ستكون 30% من المملكة (600 ألف كيلومتر مربع) مناطق محمية، وستُبذل الجهود لحماية البيئات الساحلية.
ولمبادرة الشرق الأوسط الأخضر خطة مماثلة للمنطقة، إذ ستعمل المملكة مع الدول على زراعة 50 مليار شجرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وتستهدف المبادرتين 10 أهداف رئيسية تتمثل في التالي:
1. زراعة 10 مليارات شجرة في المملكة العربية السعودية و50 مليار شجرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
2. خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الشرق الأوسط بنسبة 60%.
3. مصادر متجددة لإنتاج 50% من كهرباء المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030.
4. تدوير 94% من القمامة التي تذهب الآن إلى مكب النفايات.
5. زيادة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% (بما في ذلك النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية).
6. القضاء على أكثر من 130 مليون طن من انبعاثات الكربون باستخدام تكنولوجيا الهيدروكربون النظيف.
7. الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2060.
8. يهدف برنامج مبادرة السعودية الخضراء إلى تحقيق أكثر من 278 مليون طن سنويًا في خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.
9. ستنضم المملكة إلى التعهد العالمي بشأن الميثان للمساهمة في خفض انبعاثات غاز الميثان العالمية بنسبة 30% بحلول عام 2030.
10. توفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص في العالم من خلال المبادرة.