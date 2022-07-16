استشهد بهما ولي العهد.. تعرّف على مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"

1. زراعة 10 مليارات شجرة في المملكة العربية السعودية و50 مليار شجرة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

2. خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الشرق الأوسط بنسبة 60%.

3. مصادر متجددة لإنتاج 50% من كهرباء المملكة العربية السعودية بحلول عام 2030.

4. تدوير 94% من القمامة التي تذهب الآن إلى مكب النفايات.

5. زيادة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% (بما في ذلك النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية).

6. القضاء على أكثر من 130 مليون طن من انبعاثات الكربون باستخدام تكنولوجيا الهيدروكربون النظيف.

7. الوصول إلى صافي الانبعاثات الصفرية بحلول عام 2060.

8. يهدف برنامج مبادرة السعودية الخضراء إلى تحقيق أكثر من 278 مليون طن سنويًا في خفض انبعاثات الكربون بحلول عام 2030.

9. ستنضم المملكة إلى التعهد العالمي بشأن الميثان للمساهمة في خفض انبعاثات غاز الميثان العالمية بنسبة 30% بحلول عام 2030.

10. توفير الغذاء لأكثر من 750 مليون شخص في العالم من خلال المبادرة.