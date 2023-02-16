ملتقى "قراءة النص" الـ19 في جدة يختتم فعالياته بـ7 توصيات

قدم ملتقى "قراءة النص" في جدة، في ختام دورته التاسعة عشرة، اليوم الخميس؛ الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ لما يبذلانه من اهتمام كبير ورعاية فائقة ودعم للمشهد الثقافي والأدبي.
وشكر المشاركون مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ لدعمه المتواصل لبرامج الأندية الثقافية والأدبية في منطقة مكة المكرمة، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، ومحافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، على دعمهم واهتمامهم بالملتقى.
كما شكروا نادي جدة الأدبي على اختياره لموضوعات سنوية تخدم الحركة الأدبية والثقافية، مؤكدين ضرورة استمرار هذا الملتقى في دورته المقبلة؛ لما له من حضور فاعل في الوسط الثقافي والعربي.
ونوهوا إلى مبادرة تكريم عبدالمقصود خوجه، رحمه الله، واختياره الشخصية المكرمة في الملتقى؛ عرفانًا بالدور الثقافي والأدبي الذي قدمه للثقافة السعودية طيلة خمسة عقود.
وخلص المؤتمِرون إلى سبع توصيات تمثّلت في:
1- يثمن المشاركون الدور الريادي الذي ترمي إليه رؤية المملكة 2030، ويأملون أن تضطلع وزارة الثقافة ببرامج ومبادرات عبر هيئاتها الرسمية، وأن تدعم هذه الملتقيات وتعزز دورها وترعاها ماديًّا ومعنويًّا.
2- الدعوة إلى ترسيخ ثقافة تكريم الرموز الثقافية والأدبية وإبراز جهودهم ومنجزاتهم لتقرأها الأجيال القادمة، ولتشكل أنموذجًا للقدوات الرائدة في المشهد الثقافي والوطني، والتأكيد على الإشادة بملتقى قراءة النص؛ لما له من أثر فاعل في تكريم الرموز الثقافية والأدبية على مستوى المملكة والوطن العربي.
3- ضرورة العناية بالصالونات الثقافية والمنتديات الأدبية، والاهتمام بمادتها وحفظها في أوعية النشر عبر الوسائط الإلكترونية الحديثة.
4- إصدار ببليوجرافيا بالمادة الثقافية والأدبية والإبداعية التي توحد نتاج هذه الصالونات الثقافية وتسهيل مادتها للباحثين.
5- الدعوة إلى إحياء الصالونات الثقافية ذات الجذور التاريخية وتحويلها إلى مؤسسات مدنية ترفد المشهد الثقافي السعودي.
6- الدعوة إلى الاستفادة من وسائل التقنية الحديثة في تعميق أثر هذه الصالونات، وبثّها عبر وسائل التواصل الحديثة وتوسيع دائرة المستفيدين منها.
7- توجيه الأقسام العلمية والمراكز البحثية في الجامعات السعودية إلى ضرورة الاهتمام بدراسة أثر الصالونات الثقافية ودراسة مادتها الثقافية والإبداعية ورسم اتجاهاتها المعرفية والنقدية والأدبية.
يذكر أن "قراءة النص 19" انطلق يوم الثلاثاء الماضي، واستمرت فعالياته ثلاثة أيام، بتنظيم من النادي الأدبي الثقافي بجدة، تحت عنوان "الحراك الأدبي والنقدي للصالونات الثقافية في المملكة"؛ حيث شهدت جلساته تقديم 24 ورقة بحثية، بجانب تكريم الأديب الراحل عبدالمقصود خوجه.