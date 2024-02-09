"تعليم الطائف": اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني حضورياً تبدأ الخميس

وجّه المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، تعميماً لجميع مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية بشأن نهاية اختبارات الفصل الدراسي الثاني لعام 1445هـ، حيث ستبدأ يوم الخميس 5/ 8/ 1445هـ على ألا تزيد مدة أيام الاختبارات على 5 أيام، ولا يزيد عدد المواد في جدول الاختبار على مادتين في اليوم الواحد لجميع المراحل الدراسية، ومادة واحدة فقط للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة.