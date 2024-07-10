بعد فيديو طائرة أبها والدوامة الهوائية.. "طيار" لـ"سبق": قرار إلغاء الهبوط سليم وآمن

تفصيلاً، قال "الغامدي"؛ إن مطارات كل من: أبها والمدينة المنوّرة والباحة تختلف عن بقية المطارات؛ كونها ذات طبيعة مختلفة، لذلك الهبوط والإقلاع لا يسمح فيه للكابتن المساعد، ويكون فقط للكابتن، والسبب في المتغيرات الهوائية التي تحدث في مطارات المناطق الجبلية والمفتوحة، إضافة إلى المقصات الهوائية.