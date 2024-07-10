بعد فيديو طائرة أبها والدوامة الهوائية.. "طيار" لـ"سبق": قرار إلغاء الهبوط سليم وآمن

أكّد الكابتن طيّار عبدالله الغامدي؛ لـ"سبق"، أن قرار العودة للإقلاع الذي اُتخذ بعد تعرُّض إحدى الطائرات في أثناء هبوطها بمطار أبها لدوامة هوائية، قرار صائب وسليم وآمن، موضحاً أن بعض المطارات بما فيها أبها والباحة والمدينة المنوّرة، تتعرّض لمثل هذه الدوامات بسبب طبيعتها الجغرافية.
تفصيلاً، قال "الغامدي"؛ إن مطارات كل من: أبها والمدينة المنوّرة والباحة تختلف عن بقية المطارات؛ كونها ذات طبيعة مختلفة، لذلك الهبوط والإقلاع لا يسمح فيه للكابتن المساعد، ويكون فقط للكابتن، والسبب في المتغيرات الهوائية التي تحدث في مطارات المناطق الجبلية والمفتوحة، إضافة إلى المقصات الهوائية.
ولفت، إلى أن سبب عدم السماح لمساعد الكابتن بالهبوط؛ كون القرار يُتخذ في جزءٍ من الثانية، فلذلك يجب أن يكون بيد الكابتن نفسه.
وأضاف "الغامدي"؛ أن قرار إلغاء الهبوط في هذه المواقف مقلقٌ للركاب، لكنه آمنٌ وصائب.
وكان مقطع فيديو قد أظهر إلغاء هبوط طائرة في آخر لحظة بمطار أبها، بسبب دوامة هوائية؛ موضحاً قيام طاقم الطائرة بعمل المناورة المعروفة باسم "Rejected Landing"، التي تعبّر عن إلغاء الهبوط بعد اقتراب الطائرة إلى 50 قدماً من المدرج.
وأوضح المقطع، وجود دوامة هوائية Devil Dust على المدرج، حيث تعد هذه الظاهرة واحدة من أخطر الظواهر التي قد يواجهها الطيّار في أثناء الهبوط، ومن الممكن أن تؤدي إلى إخلال توازن الطائرة.