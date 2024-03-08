"السديس": المرأة السعودية تبوأت مناصب عليا وبذلت جهوداً لخدمة قاصدات وزائرات الحرمين

وقال إن "بلادنا المباركة أنموذج يحتذى في المحافظة على حقوق المرأة وإكرامها وتمكينها، مع تهيئة البيئة الملائمة لخصوصيتها وهويتها؛ لا سيما في العصر الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-".