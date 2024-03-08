"السديس": المرأة السعودية تبوأت مناصب عليا وبذلت جهوداً لخدمة قاصدات وزائرات الحرمين

أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس في تصريحه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن الشريعة الإسلامية السمحة كرمت المرأة ورفعت شأنها، وأحاطت كينونتها بسياج من التشريعات والأحكام والحقوق؛ لتؤدي دورها ومسؤوليتها في إعمار الأرض، وبناء المجتمع والأسرة.
وأوضح أن المملكة العربية السعودية بوَّأت المرأة السعودية المناصب العليا، وأناطت بها المهام القيادية؛ فأثبتت ريادتها وتفوقها وجدارتها.
وقال إن "بلادنا المباركة أنموذج يحتذى في المحافظة على حقوق المرأة وإكرامها وتمكينها، مع تهيئة البيئة الملائمة لخصوصيتها وهويتها؛ لا سيما في العصر الزاهر، عهد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-".
وأشاد السديس بإسهامات المرأة السعودية في خدمة قاصدات وزائرات الحرمين الشريفين في المنظومة الدينية وفق الضوابط الشرعية.
وأكد رئيس الشؤون الدينية أن "رئاسة الشؤون الدينية ماضية في تمكين المرأة وإتاحة الفرص لها؛ لخدمة القاصدات والزائرات دينياً في الحرمين الشريفين، وأن تمكينها يعد من أولويات الأهداف الإستراتيجية في الرئاسة؛ لمواكبة رؤية 2030، ولتسهم في تحقيق رفع كفاءة المرأة السعودية، وزيادة فرص مشاركتها اجتماعياً".
واختتم السديس تصريحه برفع شكره للقيادة الرشيدة -أيدها الله- لحرصها وعنايتها بالحرمين الشريفين والزائرات والقاصدات، ولتهيئة البيئة المناسبة والدعم اللامحدود لرئاسة الشؤون الدينية؛ لتمكين المرأة السعودية في الحرمين الشريفين، وتقديم أرقى الخِدمات للقاصدات وإثراء تجربتهن الدينية.