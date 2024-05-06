"المنافسة" تعلن العقوبات المُقررة بحق منشآت عاملة بقطاع المياه

وأفادت بأنه بعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، وبناءً عليه أصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة مصنع مياه صحة، ومؤسسة عبق الندى للتجارة، ومؤسسة قوة الأهرام للتجارة، ومؤسسة نادر عبدالله محمد هادي آل شيبان الدوسري للتجارة، وشركة الدانة للمياه، ومصنع وائل محمد شعبان لتعبئة مياه الشرب الصحية، ومصنع ليان للتعبئة والتوزيع المحدودة، وشركة مياه البركة؛ لثبوت انتهاك نظام المنافسة للفقرتين (1) و(6) من المادة (الخامسة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 29/ 6/ 1440هـ، التي نصت على الآتي: تحظر الممارسات -ومنها الاتفاقيات أو العقود بين المنشآت، سواء أكانت مكتوبة أم شفهية، وصريحة كانت أم ضمنية- إن كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها؛ الإخلال بالمنافسة، وبخاصة ما يأتي: تحديد أو اقتراح أسعار السلع وبدل الخدمات وشروط البيع أو الشراء وما في حكمها، تقسيم الأسواق لبيع السلع والخدمات أو شرائها، أو تخصيصها وفقًا لأي معيار، وبخاصة المعايير الآتية: (المناطق الجغرافية، مراكز التوزيع، نوعية العملاء، المواسم والمدد الزمنية).