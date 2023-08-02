شاهد.. الكاميرا الطائرة ترصد لقطات معبرة لمهرجان فلفل شقراء 3
تصوير : محمد الطويل
رصدت الكاميرا الطائرة لقطات معبرة لفعاليات مهرجان فلفل شقراء 3، وثّقت بالفيديو والصور الحراك التسويقي لمنتجات الفلفل، وصناعته التحويلية، وعكست مدى الإقبال الكثيف على الفعاليات الترفيهية والثقافية والحرفية والرياضية التي تضمنها المهرجان.
اللقطات وثقت تسويق وبيع الفلفل في قاعة بيع الفلفل التي تتجاوز سعتها 2000م2، ويشارك فيها أكثر من 18مزارعًا من خلال منتجاتهم من الفلفل من مزارعهم بشكل يومي، إضافة إلى المتاجر الزراعية التي تبلغ 8 متاجر، من ضمنها متجران إلكترونيان، وأركان الدوائر الحكومية المشاركة.
ورصدت اللقطات أركان الأسر المنتجة التي تتجاوز 20 ركنًا لتسويق منتجات الأسر، وقسم الألعاب والملاهي الذي يحتوي على ألعاب ترفيهية متنوعة، يشارك فيها الصغار والكبار على حد سواء، وركن وزارة الرياضة الذي خُصص للمناشط الرياضية المتنوعة، إضافة إلى ركن المسرح والفرق الترفيهية، الذي يضم عددًا من المسابقات والأناشيد والألعاب الذهنية، و"بيت الشعر" والطبخ الشعبي؛ إذ خصصت خيمة "بيت شعر" لإعداد الطبخات الشعبية، تقدم لزوار وضيوف المهرجان، وكذلك العرضة السعودية والسامري مع فرقة عنيزة، وأركان نقاط بيع، وعربات الفود ترك التي تقدم أشهى المأكولات لزوار ومرتادي المهرجان.
وركزت اللقطات المعبرة على جانب من التراث في جناح الحرفيين الذي يضم أهم القطع التراثية، والأدوات المتنوعة؛ إذ يقوم بتنفيذها عدد من الحرفيين المهرة داخل المهرجان، وكذلك ركن الضيافة الذي خصص لضيوف المهرجان من الرجال والنساء.