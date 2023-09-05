"غلام": تأسيسُ المملكة لمنظّمة عالمية للمياه قرارٌ حكيم يعكس اهتمامها الدائم بالتحديات المتعلقة بالمياه

وأضاف: "نسعى من خلال المراكز والبرامج الإقليمية "الاستمطار، التغير المناخي، الحدّ من العواصف الرملية"، إلى تحقيق مستهدفات مبادرتَي: السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر، وأهداف المنظمة العالمية للمياه، من خلال البرامج والأبحاث والدراسات التي تساهم في توفير مصادر مائية جديدة، وإيجاد بدائل مستدامة، وتخفيف مظاهر التصحر والجفاف".