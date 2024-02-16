"مطارات الدمام" ونادي الطيران السعودي يدشنان معرض وفعالية "فلاي-إن" بمطار الأحساء

ويتيح "فلاي_إن" في نسخته الجديدة للعام ٢٠٢٤م، فرصة كبيرة لعشاق الطيران للاطلاع على أحدث تقنيات الطيران، واستعراض أحدث أنواع الطائرات المخصصة للتشغيل التجاري بأنواعه وتلك المخصصة لجانب الاستعراض، كما سيطلع الزوار على الطائرات المخصصة لهواة الطيران على اختلافها، وتقنيات السلامة الأحدث في صناعة الطيران، ويستمعون لخبراء وأعضاء نادي الطيران السعودي وملّاك الطائرات الخفيفة والرياضية وتوضيحهم حول أنماط أنشطة الطيران الخفيف، التي ينظّمها النادي بالشراكة مع شركة مطارات الدمام.