"مطارات الدمام" ونادي الطيران السعودي يدشنان معرض وفعالية "فلاي-إن" بمطار الأحساء

انطلق اليوم الجمعة، معرض وفعالية "فلاي-إن" التي تنظمها شركة مطارات الدمام بالشراكة الناجحة مع نادي الطيران السعودي، ودشّن الفعالية الرئيس التنفيذي لشركة مطارات الدمام محمد بن علي الحسني عند الثانية ظهراً بمطار الأحساء الدولي.
وجاءت فعالية "فلاي_إن" هذا العام بمشاركة فاعلة من كافة منسوبي نادي الطيران السعودي، ومن بين أهم المشاركين الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدير التنفيذي لنادي الطيران السعودي الكابتن فارس بن محمد منير، وعدد من خبراء الطيران العام من المملكة ودول الخليج الشقيقة.
ويتيح "فلاي_إن" في نسخته الجديدة للعام ٢٠٢٤م، فرصة كبيرة لعشاق الطيران للاطلاع على أحدث تقنيات الطيران، واستعراض أحدث أنواع الطائرات المخصصة للتشغيل التجاري بأنواعه وتلك المخصصة لجانب الاستعراض، كما سيطلع الزوار على الطائرات المخصصة لهواة الطيران على اختلافها، وتقنيات السلامة الأحدث في صناعة الطيران، ويستمعون لخبراء وأعضاء نادي الطيران السعودي وملّاك الطائرات الخفيفة والرياضية وتوضيحهم حول أنماط أنشطة الطيران الخفيف، التي ينظّمها النادي بالشراكة مع شركة مطارات الدمام.
ويتخلل المحفل تجمع الأعضاء وعشاق الطيران ضمن رحلات جوية استعراضية وأخرى جماعية لطيارين سعوديين وأشقائهم من دول الخليج، وتهدف هذه الرحلات إلى تشجيع السياحة والتعرف على المزارات التاريخية والثقافية لمحافظة الأحساء، كما يعد "فلاي_إن" فعالية جاذبة للأسرة والطفل في محافظة الأحساء والمنطقة الشرقية بوجه عام.