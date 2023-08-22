بـ 491,197 حاوية قياسية.. ميناء جدة الإسلامي يحقّق أعلى مناولة شهرية في تاريخه

يُشار إلى أن ميناء جدة الإسلامي نجح في كسر الرقم السابق الذي سجله خلال شهر يونيو 2023م بمناولة 473,676 حاوية قياسية، مما يؤكّد نجاح جهود "موانئ" في تطوير بنيته التحتية من خلال تنفيذ مشروع تعميق قناتَي الاقتراب وحوض الدوران والممرات البحرية وحوض المحطة الجنوبية بقيمة تبلغ 184 مليون ريال، بما يُسهل استقبال سفن الحاويات العملاقة، ويُسهم في زيادة القدرة التنافسية للميناء، استكمالاً لسلسة الإنجازات التي يحققها الميناء، حيث سجّل خلال عام 2022م رقماً قياسياً بمناولة 4,960,120 حاوية قياسية، بزيادة 1.57% مقارنة بـ4,883,627 حاوية عام 2021م.