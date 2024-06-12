السعودية وطاجيكستان تبحثان تعزيز التعاون في قطاعات البيئة والمياه والصناعات الغذائية

إلى ذلك، التقى على هامش المؤتمر، عددًا من الوزراء والمسؤولين المشاركين في المؤتمر، وبحث من خلال هذه اللقاءات، تعزيز فرص التعاون المشترك بين المملكة وتلك الدول الصديقة، في مجالات البيئة والمياه والزراعة.