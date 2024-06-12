السعودية وطاجيكستان تبحثان تعزيز التعاون في قطاعات البيئة والمياه والصناعات الغذائية

استقبل رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي، في العاصمة دوشنبه، وذلك على هامش المؤتمر الدولي الثالث رفيع المستوى للمياه.
ونقل الوزير لفخامته، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، فيما حمّله الرئيس تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -أيدهما الله-.
واستعرض الطرفان خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، وبحثا أوجه التعاون المشترك في قطاعات البيئة والمياه والصناعات الغذائية.
كما تطرق اللقاء إلى مجمل القضايا والتحديات التي تواجه قطاع المياه حول العالم.
حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية طاجيكستان وليد الرشيدان، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني.
إلى ذلك، التقى على هامش المؤتمر، عددًا من الوزراء والمسؤولين المشاركين في المؤتمر، وبحث من خلال هذه اللقاءات، تعزيز فرص التعاون المشترك بين المملكة وتلك الدول الصديقة، في مجالات البيئة والمياه والزراعة.