العثور على "متغيبة الباحة" وجارٍ إكمال الإجراءات النظامية

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة من العثور على الفتاة المتغيبة وهي بصحة وسلامة، وتبيّن أن الفتاة كانت متغيبة منذ يوم الأحد أثناء ذهابها إلى الكلية التقنية في العقيق بمنطقة الباحة. ووفقًا للمصادر الرسمية، تعمل الجهات المعنية حاليًا على إكمال الإجراءات النظامية.