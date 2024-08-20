العثور على "متغيبة الباحة" وجارٍ إكمال الإجراءات النظامية

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة الباحة من العثور على الفتاة المتغيبة وهي بصحة وسلامة، وتبيّن أن الفتاة كانت متغيبة منذ يوم الأحد أثناء ذهابها إلى الكلية التقنية في العقيق بمنطقة الباحة. ووفقًا للمصادر الرسمية، تعمل الجهات المعنية حاليًا على إكمال الإجراءات النظامية.
وتعكس هذه الواقعة الجهود الحثيثة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في منطقة الباحة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، والاستجابة السريعة للبلاغات المتعلقة بحالات الاختفاء.
كما تعزز هذه الواقعة الثقة العامة في قدرة الجهات الأمنية على التعامل بفعاليّة مع مثل هذه الحالات، وضمان عودة الأشخاص المفقودين إلى ذويهم في أسرع وقت ممكن.
ومن جانب آخر، قدم والد المفقودة شكره لـ"سبق" على نشرها واقعة اختفاء ابنته، وكل من اتصل أو سأل، وقام بالبحث عنها، مثمنًا دور الجهات الأمنية في شرطة منطقة الباحة بتعاملها مع الواقعة.