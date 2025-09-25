الجبير يلتقي بان كي مون ورئيس وزراء جزر سليمان في نيويورك

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، اليوم في نيويورك، مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس وزراء جزر سليمان جيريميا مانيلي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وجرى خلال اللقاءين بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى مناقشة العلاقات الثنائية بين المملكة وجزر سليمان وسبل تعزيزها.
حضر اللقاءين مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، ومبعوث شؤون المناخ، السفير خالد بن مساعد العنقري.