الجبير يلتقي بان كي مون ورئيس وزراء جزر سليمان في نيويورك

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء، ومبعوث شؤون المناخ، عادل بن أحمد الجبير، اليوم في نيويورك، مع الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، ورئيس وزراء جزر سليمان جيريميا مانيلي، وذلك على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.