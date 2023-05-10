تساهم فيه بـ100 مليون ريال.. "الأوقاف" تدشن صندوقًا استثماريًا وقفيًا

يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتنميته واستدامته، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين بما يحقق شروط الواقفين، عبر تطبيق أفضل الممارسات وسن اللوائح والقوانين التي ترتقي بالعمل الوقفي؛ تعزيزًا لدور الهيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.