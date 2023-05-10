تساهم فيه بـ100 مليون ريال.. "الأوقاف" تدشن صندوقًا استثماريًا وقفيًا

دشَّن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة ومحافظ الهيئة العامة للأوقاف عماد الخراشي في مقر الهيئة بالرياض اليوم، الصندوق الاستثماري الوقفي لجمعيات خدمة ضيوف الرحمن.
جاء ذلك بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، والرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن المهندس محمد إسماعيل ورئيس مجلس إدارة مجلس الجمعيات الأهلية في المملكة الدكتور سعدون السعدون وعدد من رؤساء الجمعيات الأهلية المتخصصة في خدمة ضيوف الرحمن.
وساهمت الهيئة العامة للأوقاف في الصندوق بمبلغ 100 مليون ريال تنفيذًا لشروط الواقفين.
ويهدف هذا الصندوق إلى تحقيق الاستدامة المالية للجهات غير الربحية في خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز الدور التنموي لجمعيات خدمة ضيوف الرحمن، ورفع مستوى الوعي بأهمية قطاع الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنويع مصادر الدخل للجهات غير الربحية، وجلب واقفين جدد للتأسيس أو الاشتراك في الصناديق الاستثمارية الوقفية، ما يسهم في تطوير بيئة العمل الوقفي ككل.
وسيسهم الصندوق بشكل مباشر في رعاية وتمويل المبادرات والبرامج والمشاريع المقدمة من هذه الجمعيات لخدمة ضيوف الرحمن؛ سعيًا إلى التنسيق والتكامل مع مختلف الجهات ذات العلاقة؛ للإسهام في تنمية قطاع الأوقاف وتعزيز دوره المجتمعي، إلى جانب طرح حزمة من المشاريع التي ستعمل على تطوير أداء هذه الجهات في مختلف المجالات مواكبةً لتطلعات رؤية المملكة لاستقبال 30 مليون معتمر وزائر سنويًّا بحلول 2030.
يُذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتنميته واستدامته، وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين بما يحقق شروط الواقفين، عبر تطبيق أفضل الممارسات وسن اللوائح والقوانين التي ترتقي بالعمل الوقفي؛ تعزيزًا لدور الهيئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.