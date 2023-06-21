بعد ظهور سلوكيات تمزيق الطلاب الملابس وتلوينها.. مختص تربوي: سلوك فردي

وبيّن "الشريف" أن ما حدث في هذا التصرف لا نعتبره أولاً ظاهرة نستطيع أن نعممها، بل سلوكًا فرديًّا متوقعًا حدوثه، مع التقاء الطلاب بعضهم ببعض بعد أداء الاختبارات. وقد يكون المتسبب طالبًا أو طالبَين، والبقية فقط يشاركون.