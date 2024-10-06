"المسند" يكشف تفاصيله… مشروع غابات جازان مبادرة بيئية عملاقة تجعل المنطقة رئة السعودية الخضراء

وأوضح أن فكرة المشروع، التي نشأت خلال زيارته الأخيرة لجازان في أغسطس 2024، تعتمد على الاستفادة من السهل الساحلي الرملي الواسع، الذي يمثل نحو 50% من مساحة المنطقة، ويتميز بتربة خصبة ورطبة تتناسب مع زراعة أنواع عديدة من الأشجار.