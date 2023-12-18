"الخريف" في اليابان.. لقاءات لجذب استثمارات نوعية للمملكة وتنفيذ "مشروعات الرؤية"

ويبحث الوزير مع المسؤولين الحكوميين تنفيذ مشروعات "الرؤية السعودية اليابانية 2030"، التي اتفق عليها البلدان خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- إلى اليابان في سبتمبر 2016م، والتي تشمل تسع قطاعات منها، الأمن الغذائي والزراعي، والعناية الطبية، والبنية التحتية ذات الجودة العالية، والمال والاستثمار، والصناعات التنافسية، وبناء المنشآت الصغيرة والمتوسطة.