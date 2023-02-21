د.العيسى يبحث والمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تطوير مسار الشراكة من أجل دعم الاستجابة للاحتياجات الملحّة للاجئين

وفي بداية اللقاء، رحّب معالي الدكتور العيسى بسعادة المفوّض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مؤكِّدًا على الأهمية البالغة للجهود التي تبذلها المفوّضية في خدمة اللاجئين والنازحين حول العالم، وبخاصةٍ في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي تُفاقم من هذه القضية الدولية المقلقة، ومن معاناتهم، في حين ثمَّن السيد فيليبو غراندي مساندة رابطة العالم الإسلامي لجهود المفوّضية في خدمة اللاجئين، والمبادرات المتنوعة التي قدّمتها لدعم احتياجاتهم في المجتمعات المُضيفة، منوِّهًا -في هذا السياق- بأهمية الشراكة الطويلة والوثيقة التي تجمع الجانبين، والتي كان لها أثرٌ إيجابيٌّ واسعٌ على تخفيف معاناة اللاجئين النازحين وحمايتهم.