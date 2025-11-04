شاهد.. ناشئات الرقبي يلفتن الأنظار في مؤتمر علوم الرياضة بجامعة الملك سعود

من جانبه، أكد أخصائي العلاج الطبيعي بدر الشهراني لـ"سبق" أهمية النشاط البدني المنتظم، مشيرًا إلى أن "الرياضة حياة"، موضحًا أن الحركة المستمرة، والنوم الجيد، والتغذية الصحية، تسهم جميعها في الوقاية من الإصابات وتعزيز المناعة، خاصة خلال موسم الشتاء.