شاهد.. ناشئات الرقبي يلفتن الأنظار في مؤتمر علوم الرياضة بجامعة الملك سعود

في خطوة لافتة، شهد المؤتمر والمعرض الدولي السادس لعلوم الرياضة والنشاط البدني، الذي تنظمه جامعة الملك سعود ممثلة بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني، حضورًا مميزًا لمنتخب الرقبي السعودي للناشئات، حيث قدّمت اللاعبات عرضًا تعريفيًا جذابًا حول اللعبة واستقطبن اهتمام الزوار والمشاركين.
وأُقيم المؤتمر على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 3 إلى 5 نوفمبر، برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، تحت شعار "استضافة الأحداث الرياضية"، بمشاركة أكثر من 50 جهة وشركة رياضية محلية ودولية، ويختتم فعالياته غدًا الأربعاء.
وقدّمت لاعبات منتخب الرقبي شرحًا تفصيليًا حول قواعد اللعبة وما تتطلبه من قوة وروح رياضية عالية، حيث قالت اللاعبة انتصار الدوسري في حديثها لـ"سبق": "زيارتنا تهدف لتعريف المجتمع بهذه اللعبة القوية والممتعة، وندعو الراغبات في الانضمام للمنتخب للتواصل معنا عبر حساب الاتحاد السعودي للرقبي @KSA_Rugby".
وأضافت أن المنتخب يطمح للمشاركة في بطولة دبي المقبلة، إضافة إلى بطولات آسيوية أخرى، مؤكدة حرص اللاعبات على تطوير الأداء وتمثيل المملكة في المحافل الدولية.
من جانبه، أكد أخصائي العلاج الطبيعي بدر الشهراني لـ"سبق" أهمية النشاط البدني المنتظم، مشيرًا إلى أن "الرياضة حياة"، موضحًا أن الحركة المستمرة، والنوم الجيد، والتغذية الصحية، تسهم جميعها في الوقاية من الإصابات وتعزيز المناعة، خاصة خلال موسم الشتاء.
ويُعد المؤتمر منصة سنوية تجمع نخبة من الخبراء من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، إلى جانب مختصين سعوديين وعرب وخليجيين، لمناقشة أحدث المستجدات العلمية المرتبطة باستضافة وتنظيم الأحداث الرياضية.