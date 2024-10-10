توقعات" الأرصاد"..أمطار رعدية وسيول محتملة على جازان وعسير ومكة وتحذيرات من رياح قوية على البحر الأحمر والخليج العربي

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليومي استمرار فرصة هطول أمطار رعدية تتراوح بين متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة. كما أشار التقرير إلى احتمال تكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المنطقة الشرقية والأجزاء الجنوبية من مرتفعات المدينة المنورة، مع توقعات بتكون الضباب على بعض تلك المناطق.

وفي البحر الأحمر، ستكون حركة الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية بسرعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، ما سيؤدي إلى ارتفاع الموج لأكثر من مترين. وعلى الخليج العربي، تتوقع الأرصاد رياح شمالية غربية إلى غربية قد تصل سرعتها إلى 50 كم/ساعة مع سحب رعدية ممطرة، ما يؤدي إلى حالة بحر مائج في الجزء الأوسط والجنوبي.