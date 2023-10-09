"السديس" يُدشّن 3 مبادرات لترسيخ منهج الوسطية واستثمار التقانة والإعلام الرقمي

وتضمنت المبادرات "الدورة العلمية الأولى" لعام 1445هـ، بعنوان "عقيدة أهل السنة والجماعة"، التي تهدف إلى تأصيل منهج السلف الصالح في العقيدة، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال في الأمة، وبرنامج "الإقراء والإجازة بحلقات المسجد الحرام"، الذي يهدف إلى إعداد جيل يحفظ ويتقن كتاب الله تعالى، ويقرؤه ويعمل به، وبرنامج "ختمات الوفود بحلقات المسجد الحرام"، الذي يهدف إلى الريادة في عرض الختمات القرآنية وإحياء سنة العكوف بالمسجد الحرام.