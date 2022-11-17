جناح اتحاد الأمن السيبراني بـ"بلاك هات".. تحديات برمجية في حل الخوارزميات

استعرض جناح الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، خلال فعاليات "بلاك هات" ضمن موسم الرياض لعام 2022م، المقامة في منطقة واجهة الرياض بالتعاون بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني، وبالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه، منصة "كودرهب"، وهي أول منصة عربية متخصصة في التحديات البرمجية منصة لتشجيع المبرمجين لتطوير مستوياتهم في حل الخوارزميات من خلال العديد من التحديات البرمجية.
وتهدف المنصة إلى تقديم أفضل تجربة تحديات برمجية في بيئة مليئة بالحماس، واكتشاف الموهوبين وتوظيفهم في سوق العمل، وتطوير مهارات حل الخوارزميات لدى المبرمجين.
يذكر أن فعالية "بلاك هات" تشهد تجمُّع نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين في مجال الأمن السيبراني، وتحتوي على منافسات وتحديات بجوائز تصل قيمتها إلى أكثر من مليون ريال، حيث تستهدف المهتمين، والهواة بمجال الأمن السيبراني؛ لتعزيز ريادة المملكة في هذا المجال، من خلال إعداد قدرات بشرية من جميع فئات المجتمع في التخصصات التقنية.