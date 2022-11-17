جناح اتحاد الأمن السيبراني بـ"بلاك هات".. تحديات برمجية في حل الخوارزميات

يذكر أن فعالية "بلاك هات" تشهد تجمُّع نخبة من أبرز الخبراء والمتحدثين في مجال الأمن السيبراني، وتحتوي على منافسات وتحديات بجوائز تصل قيمتها إلى أكثر من مليون ريال، حيث تستهدف المهتمين، والهواة بمجال الأمن السيبراني؛ لتعزيز ريادة المملكة في هذا المجال، من خلال إعداد قدرات بشرية من جميع فئات المجتمع في التخصصات التقنية.