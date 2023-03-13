"جدة للتطوير" يستعرض معالم مشروعه بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص

ومن المنتظر أن يستعرض جناح "جدة للتطوير" الأربع معالم الرئيسية في مشروع وسط جدة وهي المتحف، ودار الأوبرا، والاستاد الرياضي، والأحواض المحيطية والمزارع المرجانية، بالإضافة إلى التصميم العام للمشروع الذي شارك في تصميمه أكثر من 500 مهندس واستشاري، يمثلون خمسة من أفضل دور الخبرة في العالم، بمعايير عالمية مع الحرص على تطبيق عناصر ومكونات النسيج العمراني المستوحاة من فنون العمارة المحلية الأصيلة لمدينة جدة؛ لتصبح "وجهة ذكية" تعتمد على التقنيات المبتكرة، معتمدين على استخدام أفضل تقنيات الاستدامة ومنها الطاقة المتجددة، ما سيسهم في دعم الاستدامة البيئية تماشياً مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء.