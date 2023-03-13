"جدة للتطوير" يستعرض معالم مشروعه بمنتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص

أنهى "منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص" الذي يُقام في مدينة الرياض، استعداداته لاستضافة جمع من مختلف المستثمرين والموردين التابعين لصندوق الاستثمارات العامة، ومن بينهم "جدة للتطوير" المطور الرئيسي لمشروع وسط جدة، وذلك تحقيقاً لمستهدفات استراتيجيته لتمكين القطاع الخاص المحلي.
ويُعد مشروع وسط جدة الذي يقع في قلب المدينة الساحلية بمساحة (5.7) مليون متر مربع، أحد المشاريع التي تقدم فرصاً استثمارية متميزة بشراكات بين القطاع الحكومي من جهة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي من جهةٍ أخرى، في العديد من القطاعات السكنية والثقافية والترفيهية والرياضية، بالإضافة إلى المكاتب والمحلات التجارية والفنادق، مسهماً في تطوير القطاع السياحي في جدة.
ومن المنتظر أن يستعرض جناح "جدة للتطوير" الأربع معالم الرئيسية في مشروع وسط جدة وهي المتحف، ودار الأوبرا، والاستاد الرياضي، والأحواض المحيطية والمزارع المرجانية، بالإضافة إلى التصميم العام للمشروع الذي شارك في تصميمه أكثر من 500 مهندس واستشاري، يمثلون خمسة من أفضل دور الخبرة في العالم، بمعايير عالمية مع الحرص على تطبيق عناصر ومكونات النسيج العمراني المستوحاة من فنون العمارة المحلية الأصيلة لمدينة جدة؛ لتصبح "وجهة ذكية" تعتمد على التقنيات المبتكرة، معتمدين على استخدام أفضل تقنيات الاستدامة ومنها الطاقة المتجددة، ما سيسهم في دعم الاستدامة البيئية تماشياً مع أهداف مبادرة السعودية الخضراء.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ "وسط جدة للتطوير" المهندس أحمد بن عبد العزيز السليم: "نتطلع إلى المشاركة في هذا المنتدى المتميز والذي يجمع مختلف المستثمرين والموردين بشركات صندوق الاستثمارات العامة"، مشيرًا إلى المحتوى المحلي الذي تم تحقيقه في 2022م والذي بلغ 70% من إجمالي التعاقدات وذلك بهدف تمكين القطاع الخاص وإعطائه الأولوية في تنمية الاقتصاد المحلي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف المهندس السليم: "يُجسد مشروع وسط جدة أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر مراحل التطوير والإنشاء والتشغيل في مختلف المجالات بما فيها الاستثمارية، حيث نهدف إلى تحقيق قيمة مضافة تصل إلى 47 مليار ريال إلى اقتصاد المملكة بشكل مباشر بحلول العام 2030".
ويتميز مشروع وسط جدة بواجهة بحرية طولها 9.5 كلم، ويحتوي على مرسى بمواصفات عالمية مهيأ لاستقبال اليخوت من داخل وخارج المملكة، وشاطئ رملي بطول 2.1 كلم. وسيسهم مشروع وسط جدة في تطوير مشاريع نوعية في قطاعات حيوية وواعدة، وكذلك في توفير نمط حياة عصري وخيارات ترفيهية عالمية، وتوليد وظائف في قطاعات اقتصادية واعدة.
يُذكر أن منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، يعتبر منصة لتبادل الحوار بين صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له والقطاع الخاص؛ سعياً لاستعراض مختلف أوجه التعاون والشراكة، وليكون جسراً للتواصل المباشر مع ممثلين من الصندوق وشركاته التابعة، وإتاحة الفرصة للمورّدين الراغبين في التسجيل مع الشركات التابعة للصندوق، والاطلاع على أحدث برامج الصندوق التي تهدف إلى تمكين القطاع الخاص.