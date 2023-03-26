إدانة عربية واسعة لحرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة حرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك، وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، رفض دولة الإمارات الدائم لجميع الممارسات التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والأخلاقية.
وشددت الوزارة على ضرورة احترام الرموز الدينية والمقدسات، والابتعاد عن التحريض والاستقطاب، في وقت يحتاج فيه العالم إلى العمل معًا من أجل نشر قيم التسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.
كما أدانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بشدة سماح السلطات الدنماركية بتكرار التصرفات الاستفزازية لمشاعر المسلمين من خلال حرق نسخ من المصحف الشريف.
وقالت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم: "إن من شأن هذه التصرفات الهوجاء المشينة واللامسؤولة التي تتنافى مع مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان، أن تزيد في تأجيج مشاعر الكراهية والحقد بين الأمم والثقافات في وقت الحاجة فيه ماسّة للعمل على تعزيز قيم الحوار والتسامح والتفاهم بين الشعوب وتعزيز الجهود المشتركة لمحاربة الغلو والتطرف".
في سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها بشدة لقيام إحدى المجموعات المتطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من المصحف الشريف أمام السفارة التركية في كوبنهاجن، داعيةً إلى وقف مثل هذه الأعمال الاستفزازية المحرضة على التمييز والعداوة والكراهية الدينية والعنصرية، واتخاذ ما يلزم لتعزيز قيم التفاهم والتسامح والتعايش السلمي واحترام التنوع الديني والثقافي والحضاري.