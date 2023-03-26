إدانة عربية واسعة لحرق نسخة من القرآن الكريم في الدنمارك

وقالت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم: "إن من شأن هذه التصرفات الهوجاء المشينة واللامسؤولة التي تتنافى مع مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير وحقوق الإنسان، أن تزيد في تأجيج مشاعر الكراهية والحقد بين الأمم والثقافات في وقت الحاجة فيه ماسّة للعمل على تعزيز قيم الحوار والتسامح والتفاهم بين الشعوب وتعزيز الجهود المشتركة لمحاربة الغلو والتطرف".