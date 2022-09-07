الجهات الحكومية على "التيك توك": حضور كبير للحرس الوطني و"الموارد البشرية".. وتذبذب وغياب لآخرين

وفي رصد لـ"سبق" عن وجود وتفاعُل الجهات الحكومية على "التيك توك" لوحظ التباين الكبير في نهج وسياسات مُسيِّري إدارات الإعلام والاتصال على "السوشيال ميديا" التابعة للوزارات والهيئات. ففي الوقت الذي تميَّزت به بعض الإدارات في إعداد فِرق لكل منصة من خلال "تويتر" و "سناب شات" و"إنستجرام" و"فيس بوك" والمواقع الإلكترونية.. لا يحظى "التيك توك" عند غالبية الجهات بأي اهتمام على الرغم من كثافة المتابعين، وخصوصًا من شريحة صغار السن.