عضو هيئة كبار العلماء يحذر من الوقوع في "ربا الجاهلية" أثناء بيع السيارات

وأضاف أثناء مشاركته ضيفاً في برنامج "فتاوى" على القناة السعودية: "بالنسبة لشراء السيارة أو البضاعة للآجل، لا حرج في ذلك، ولو زاد صاحب السلعة في القيمة بأن قسّطها على ذلك الشخص، وزاد في قيمة السلعة، ويحدد أيضاً أو يقوم بينهما تحديد المدة، وكذلك الأقساط التي يقوم بدفعها، أما أن يكون هناك شرط جزائي على المشتري في حالة أنه تأخر عن هذه الأقساط، نقول لا يجوز هذا الفعل، لأن هذا من فعل الجاهلية، وهذا هو ربا الجاهلية، فكان أهل الجاهلية إذا أقرض شخص ما مبلغًا من المال، إذا جاء الموعد، يقول له إما أن تقضي أو أن تربي، أي يزيد عليه في المبلغ، فهذا هو حال الجاهلية".