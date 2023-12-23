"إغاثي الملك سلمان" يوزع السلال الغذائية على أهالي حديبو بسقطرى اليمنية

ويأتي هذا البرنامج الإنساني الرائد، الذي يتم تنظيمه كل شهرين، ضمن سلسلة من البرامج المجدولة التي يقدّمها المركز لدعم الأهالي في جزيرة سقطرى اليمنية، وقد حَظِيَ هذا النشاط بترحيب واسع وشكر من قِبَل الأهالي، الذين عبروا عن امتنانهم لهذه المبادرة الكريمة التي تساهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الأمن الغذائي في المنطقة.