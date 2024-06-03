الخدمات متكاملة.. "سعود بن خالد" يتفقد مركز استقبال الحجاج بطريق الهجرة

تفقد نائب أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة، مركز استقبال ضيوف الرحمن بمحافظة وادي الفرع، وذلك بحضور المحافظ طايع المشيطي.
وأكد الأمير سعود بن خالد الفيصل، أن مركز استقبال ضيوف الرحمن بمحافظة وادي الفرع، يُمثل نموذجاً في تقديم كافة الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وامتداداً لما تقدمه حكومة المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، مشيداً بدور جميع العاملين الذين يحظون بشرف خدمة الحاج الكريم.
وقال محافظ محافظة وادي الفرع طائع بن سعد المشيطي أن مركز استقبال ضيوف الرحمن بمحافظة وادي الفرع يقدم خدماته للحجاج والزوار عابري طريق الهجرة القادمين من المدينة المنورة الى مكة المكرمة والذي يعكس الصورة الإيجابية بينه وبين ضيوف الرحمن أثناء تواجدهم فيه.
وأضاف: لمسنا ولله الحمد من ضيوف الرحمن مظاهر البهجة والسرور والدعاء الحكومة خادم الحرمين الشريفين على ما يقدم لهم من رعاية كريمة واهتمام بارز منذ وصولهم الى بلاد الحرمين الشريفين وستستمر حتى انتهاء مناسك الحج بكل يسر وسهولة.
واكد "المشيطي" أن محافظة وادي الفرع تعمل من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وفق التوجيهات الكريمة لأمير المنطقة ونائب أمير المنطقة على تيسير استضافة ضيوف الرحمن وتسهيل وصولهم الى الحرمين الشريفين من خلال تحسين الطرق وصيانتها لضمان انسيابية حركة المرور، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والزوار من خلال تدريب الكوادر البشرية والفرق التطوعية على احترام الحجاج والزوار وتجهيز المرافق الصحية والخدمية والأمنية وتوفير الأدوية والخدمات الطبية وإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والزوار من خلال تنظيم فعاليات ثقافية وعرض التراث المحلي وخدمات الضيافة، وتوزيع كتيبات إسلامية لمناسك الحج والعمرة بعدة لغات؛ حيث يقدم المركز العديد من الخدمات التوعية والصحية والخدمية والضيافة الكريمة لضيوف الرحمن.
وأضاف محافظ وادي الفرع أن المركز يقدم أكثر من (٤٠٠٠) وجبة يومياً لضيوف الرحمن، وما زيارة نائب أمير منظمة المدينة المنورة إلا دعماً وتحفيزاً لما يقدمه المركز من خدمات لضيوف الرحمن، سائلا المولى عز وجل ان يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
ووجه "المشيطي" شكره لأمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان ونائب أمير المنطقة الأمير سعود بن خالد على دعمهم الدائم وتوجيهاتهم في كل ما يخدم ضيوف الرحمن، لافتًا أن هناك متابعة مستمرة من كافة الجهات المعنية لخدمة ضيوف الرحمن.