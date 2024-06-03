الخدمات متكاملة.. "سعود بن خالد" يتفقد مركز استقبال الحجاج بطريق الهجرة

واكد "المشيطي" أن محافظة وادي الفرع تعمل من خلال تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن وفق التوجيهات الكريمة لأمير المنطقة ونائب أمير المنطقة على تيسير استضافة ضيوف الرحمن وتسهيل وصولهم الى الحرمين الشريفين من خلال تحسين الطرق وصيانتها لضمان انسيابية حركة المرور، وتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والزوار من خلال تدريب الكوادر البشرية والفرق التطوعية على احترام الحجاج والزوار وتجهيز المرافق الصحية والخدمية والأمنية وتوفير الأدوية والخدمات الطبية وإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والزوار من خلال تنظيم فعاليات ثقافية وعرض التراث المحلي وخدمات الضيافة، وتوزيع كتيبات إسلامية لمناسك الحج والعمرة بعدة لغات؛ حيث يقدم المركز العديد من الخدمات التوعية والصحية والخدمية والضيافة الكريمة لضيوف الرحمن.