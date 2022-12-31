"الجوازات" تتيح لزوار معرض "الداخلية" بمهرجان الإبل إصدار وتجديد جواز السفر

كما تشمل الفعاليات ركن رسم للأطفال، وعروضًا موسيقية وقتالية، ومشبه الوميض اللحظي، وجهاز محاكاة للمطفأة الكهربائية، وفيلم كاشف الدخان، وفرضية حريق، وجهاز محاكاة الرماية، وكتلة الهرولة الخاصة، وعروض الكاتا والتكسير والعرض القتالي، وفك وتركيب السلاح، والهجانة والخيالة.