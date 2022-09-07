مخترع طاقة الأمواج بالبحار لـ"سبق": استخدام الوقود الأحفوري يهدد صادرات النفط ويلوث البيئة

وفي عام 2012، أنهيتُ دراسة مبادرة الملك عبدالله الزراعية التي حازت على موافقة الملك والقائمين عليها. عندها علمتُ بالوضع الخطير الحقيقي لأزمة المياه في المملكة العربية السعودية، بعد 13 عامًا من التجارب، بعضها كان خاطئًا، وبعضها شاقٌّ ومتعِب، وبعضها على صواب، وفي عام 2013 انتهيت من بناء أول موجة من الطاقة واختبرتها وأعددتها، وأصبحت طاقة لإنتاج الكهرباء من البحار والمحيطات. ثم دخلت في شراكة مع شركة سويدية لتصنيع وتسويق وتركيب وتشغيل طاقة الأمواج وأصبحت شريكًا لها، وفي غضون عشر سنوات قمت ببناء عشرة مشاريع في عشر دول.