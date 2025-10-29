جامعة حائل تكرّم الدكتور عبيد الخريصي – رحمه الله – تقديرًا لإسهاماته في مجال الهندسة الكهربائية

وجّه رئيس جامعة حائل الدكتور بدر شجاع الحربي بتكريم رئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة الدكتور عبيد سليمان البريكي الخريصي الشمري – رحمه الله –، تقديرًا لما قدّمه من مساهمات وجهود كبيرة في الكلية والقسم، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول الطاقة المستدامة وصافي الانبعاثات الصفري، الذي أُقيم أمس في الجامعة.
وتسلّم درع التكريم من راعي الحفل نائب أمير منطقة حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن، شقيق الفقيد الدكتور عبدالله البريكي، مدير فرع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بمنطقة حائل حاليًا، وعميد كلية العلوم بجامعة حائل سابقًا.
يُذكر أن الدكتور عبيد الشمري – رحمه الله – حاصل على درجة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي في قطاع الكهرباء، وقد توفي – رحمه الله – في ديسمبر 2024، بعد مسيرة علمية وأكاديمية حافلة بالعطاء والتميز.