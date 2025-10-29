جامعة حائل تكرّم الدكتور عبيد الخريصي – رحمه الله – تقديرًا لإسهاماته في مجال الهندسة الكهربائية

وجّه رئيس جامعة حائل الدكتور بدر شجاع الحربي بتكريم رئيس قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة الدكتور عبيد سليمان البريكي الخريصي الشمري – رحمه الله –، تقديرًا لما قدّمه من مساهمات وجهود كبيرة في الكلية والقسم، وذلك على هامش المؤتمر الدولي حول الطاقة المستدامة وصافي الانبعاثات الصفري، الذي أُقيم أمس في الجامعة.