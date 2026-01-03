بلدية ينبع تستقبل ضيوف رالي داكار وكروز السعودية بحفل تراثي

وشهدت المنطقة التاريخية بمحافظة ينبع حضورًا لافتًا ومشاركة مجتمعية واسعة، حيث شارك أهالي ينبع في استقبال ضيوف رالي داكار وزوار السفينة، بحضور محافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، ورئيس بلدية ينبع المهندس ياسر بن جريد الرفاعي، ورئيس جمعية ينبع السياحية تركي قرنبيش، والنائب الأول لرئيس غرفة ينبع إبراهيم عيضة الجهني، وعضو مجلس إدارة غرفة ينبع الأستاذة مريم صالح الحارثي، إلى جانب عدد من مديري الجهات الحكومية والخاصة، في مشهد احتفالي جسّد روح التلاحم المجتمعي وأصالة الضيافة السعودية.