قد تلامس الـ 45.. أسبوع لاهب في وسط المملكة والصيف يطرق أبواب العاصمة

ووفق طقس العرب، يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل لافت لتتخطى حاجز الـ 40 درجة مئوية في كافة أيام الأسبوع، بل وقد ترتفع بشكل إضافي لتقترب من حاجز 45 في بعض الأيام خلال النصف الثاني من الأسبوع القادم.