محليات
قد تلامس الـ 45.. أسبوع لاهب في وسط المملكة والصيف يطرق أبواب العاصمة
ارتفاعات متتالية لدرجات الحرارة.. وإرشادات لتجنّب أضرارها على الأطفال والممتلكات
أشارت التوقعات والتنبؤات الجوية إلى تزايد مؤشرات تأثر الأجزاء الوسطى من المملكة، بما في ذلك العاصمة الرياض بارتفاعات متتالية على درجات الحرارة خلال الأسبوع القادم.
ووفق طقس العرب، يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل لافت لتتخطى حاجز الـ 40 درجة مئوية في كافة أيام الأسبوع، بل وقد ترتفع بشكل إضافي لتقترب من حاجز 45 في بعض الأيام خلال النصف الثاني من الأسبوع القادم.
وينصح خلال هذه الفترة بعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، وعدم ترك الأطفال داخل المركبات المغلقة ولو لفترة قصيرة، أو ترك أي مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات.