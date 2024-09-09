"التجارة الخارجية" ترأس الفريق السعودي في أولى جولات "التجارة الحرة" الخليجية - الإندونيسية

ويتكوّن الفريق التفاوضي السعودي من 9 فرق فنية: (السلع، والخدمات، والاستثمار، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الإلكترونية، والملكية الفكرية، والمشتريات الحكومية، وقواعد المنشأ، والتقييم الاقتصادي)، إذ تعمل هذه الفرق التي تشارك بعضويتها 46 جهة حكومية على إعداد وتنسيق المواقف التفاوضية للمملكة والمرئيات في المفاوضات والمبادرات والمقترحات في منظمة التجارة العالمية واتفاقيات التجارة الحرة والرفع بالتقارير اللازمة للفريق التفاوضي السعودي في هذا الشأن.