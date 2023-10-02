جرعة صحة.. مجموعة نصائح تُهديها "سعود الطبية" لكبار السن

ودعت إلى ابتعاد كبار السن عن استخدام العديد من الأدوية لفترات طويلة دون الحاجة إليها؛ لأنه قد يعرض المريض للخطر خاصة لدى كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا وأكبر، مع خلق بيئة آمنة لهم من خلال تحسين بيئة المنزل وترتيب أثاث المنزل بشكل يساعدهم على التنقل وتفادي الحوادث التي تقع في الحمام.