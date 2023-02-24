شاهد.. مشاركة مميزة لـ"الشؤون الإسلامية" في "مسقط للكتاب 27" تلقى الإشادة

أشاد عددٌ من زوّار ركن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشارك بمعرض مسقط الدولي للكتاب 2023 في نسخته الـ27، بما يقدّمه الركن من محتويات تبرز جهودَ المملكة في خدمة كتاب الله الكريم، وتبيّن رسالة وزارة الشؤون الإسلامية السامية في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته.
وثمّن الملحق الثقافي السعودي في سلطنة عمان، يحيى آل داوود القحطاني، مشاركةَ الوزارة المميّزة عبر ما يعرضه الركن من خدمات التطبيقات الإلكترونية الحديثة لخدمة الإسلام والمسلمين، وكذلك الاهتمام والرعاية لكتاب الله من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتقديمه هديةً لزوّار جناح المملكة؛ وهي من أجمل الهدايا التي لا تقدَّر بثمن.
كما تقدَّم "القحطاني" بالشكر الجزيل لوزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لقبول هذه الدعوة للمشاركة في معرض مسقط الدولي للكتاب 2023 في نسخته الـ27.
ويُذكر أن مشاركة الوزارة ضمّت ركنًا خاصًّا بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، يحتوي على مجموعة كبيرة ومتنوّعة من إصدارات المصاحف وترجمة كلمات القرآن الكريم، كما يتم استعراض تقنيات تعليم الحج والعمرة عبر الشاشات وتطبيق الواقع الافتراضي.