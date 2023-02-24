شاهد.. مشاركة مميزة لـ"الشؤون الإسلامية" في "مسقط للكتاب 27" تلقى الإشادة

وثمّن الملحق الثقافي السعودي في سلطنة عمان، يحيى آل داوود القحطاني، مشاركةَ الوزارة المميّزة عبر ما يعرضه الركن من خدمات التطبيقات الإلكترونية الحديثة لخدمة الإسلام والمسلمين، وكذلك الاهتمام والرعاية لكتاب الله من خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، وتقديمه هديةً لزوّار جناح المملكة؛ وهي من أجمل الهدايا التي لا تقدَّر بثمن.