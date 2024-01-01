مستشفى الملك خالد بالخرج ينقذ حياة عشريني من جلطة شديدة بالمخ

واستقبلت طوارئ المستشفى المريض، وهو يعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم، يصاحبه غثيان وضعف بالجزء الأيسر من الجسم، وبعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة؛ تبيّن وجود جلطة شديدة بالمخ أفقدته الحركة والنطق، ليتم التدخل الجراحي العاجل لإزالة الضغط عن المخ؛ وتم ذلك بشكلٍ دقيق عبر إزالة جزء كبير من الجمجمة، ومواصلة العلاج التحفظي والذي استمر على مدى شهرين، حتى تحسنت حالة المريض، ليتم بعدها زراعة عظام الجمجمة عبر جراحة استمرت لمدة ساعتين وتكللت بالنجاح، ليواصل الفريق الطبي متابعة حالة المريض الصحية في قسم التنويم حتى تماثل للشفاء وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة.