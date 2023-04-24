"الصندوق العقاري" يوضح سبب عدم إيداع الدعم لهذا الشهر في التاريخ المحدد

أوضح صندوق التنمية العقاري أسباب عدم ايداع الدعم السكني لهذا الشهر في الموعد الحدد بتاريخ 24، الذي صادف أمس الاثنين، مشيرًا إلى أنه سيتم إيداع الدعم اليوم الثلاثاء؛ كون يوم تاريخ الإيداع صادف يوم إجازة العيد رسميًّا.
وتفصيلاً، قال "الصندوق" من خلال صفحته على تويتر ردًّا على عدد من الاستفسارات: "بما أن يوم 24 يوافق إجازة رسمية سيتم إيداع الدعم -بإذن الله- اليوم الثلاثاء الموافق 25 إبريل، وإلى يومَي عمل كحد أقصى".
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والصندوق العقاري قد ثبَّتا تاريخ إيداع الدعم السكني في يوم 24 من كل شهر، ويختلف عند مصادفة إجازة في بعض الأشهر.