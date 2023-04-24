"الصندوق العقاري" يوضح سبب عدم إيداع الدعم لهذا الشهر في التاريخ المحدد

أوضح صندوق التنمية العقاري أسباب عدم ايداع الدعم السكني لهذا الشهر في الموعد الحدد بتاريخ 24، الذي صادف أمس الاثنين، مشيرًا إلى أنه سيتم إيداع الدعم اليوم الثلاثاء؛ كون يوم تاريخ الإيداع صادف يوم إجازة العيد رسميًّا.