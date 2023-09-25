محافظ "منشآت" في اليوم الوطني: مستمرون في العمل الدؤوب لدعم رواد الأعمال وتحقيق أعلى المؤشرات العالمية

وقال محافظ "منشآت"، إن بلادنا شهدت مسيرة العز والرفعة والتنمية منذ التأسيس على يد الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- حتى العصر الزاهر الذي نعيش فيه اليوم، حيث نلمس الآن النتائج الكبرى التي تحققت في وطننا العزيز، وتصدره بين الدول، ولله الحمد.