محافظ "منشآت" في اليوم الوطني: مستمرون في العمل الدؤوب لدعم رواد الأعمال وتحقيق أعلى المؤشرات العالمية

رفع محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" سامي بن إبراهيم الحسيني، خالص التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وللحكومة الرشيدة والشعب السعودي الكريم، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ 93 للمملكة، سائلاً المولى -عزّ وجلّ- أن يديم نعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يحقق لبلادنا مزيداً من التقدم والازدهار.
وقال محافظ "منشآت"، إن بلادنا شهدت مسيرة العز والرفعة والتنمية منذ التأسيس على يد الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه- حتى العصر الزاهر الذي نعيش فيه اليوم، حيث نلمس الآن النتائج الكبرى التي تحققت في وطننا العزيز، وتصدره بين الدول، ولله الحمد.
وأضاف الحسيني "نحن في (منشآت) مستمرون في العمل الدؤوب لجعل المملكة في مصاف الدول الأولى لدعم وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتحقيق أعلى المؤشرات والنتائج العالمية في ذلك".
وختم الحسيني، بالابتهال لله -عزّ وجلّ- في أن يحفظ هذا الوطن، وقادته وأبناءه، وأن يعيد علينا هذه المناسبة وبلادنا ترفل في عز وتمكين وأمن وأمان.