الجلاجل يتسلّم جائزة المستوى الذهبي على مسار الوزارات بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

وتُعد وزارة الصحة أول وزارة تحصد هذه الجائزة بين نظيراتها، التي ارتكزت على خمسة محاور إستراتيجية، تمثلت في: بناء كيان مستدام، تحسين الصورة الذهنية، تقييم الأثر والمواكبة واستدامة الأثر، كما أن التمكين للتميز المؤسسي على مستوى الوطن هو التوجه الإستراتيجي للجائزة في هذه النسخة.