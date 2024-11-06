مكة المكرّمة والدمام وجازان والأحساء تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة 8

وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة.