مكة المكرّمة والدمام وجازان والأحساء تسجّل أعلى درجة حرارة بالمملكة اليوم والسودة 8

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة، اليوم الأربعاء، على معظم المناطق.
وسجّلت مكة المكرّمة والدمام والأحساء وجازان أعلى درجة حرارة 35 ْمئوية؛ فيما سجّلت السودة أقل حرارة 8 درجات فقط.
وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، 34 ْمئوية في المدينة المنوّرة وجدة ووادي الدواسر وشرورة والقنفذة، و33 درجة في الخرج وينبع.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة بـ8 ْمئوية، والقريات 10 درجات، وطريف 11 ْمئوية، وأبها 12 درجة.
وتشير توقعات المركز -بمشيئة الله تعالى-، إلى استمرار هطول أمطارٍ رعديّة متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول؛ مصحوبة بزخاتٍ من البَرَد ورياحٍ نشطة مُثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من مناطق: حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة.
في حين تكون خفيفة الى متوسطة على أجزاءٍ من منطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، ولا يُستبعَد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من تلك المناطق، وكذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والقصيم.