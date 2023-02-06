المملكة و"أوروغواي الشرقية" توقّعان اتفاقية في خدمات النقل الجوي

وقّع رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، اليوم، اتفاقية ثنائية في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أوروغواي الشرقية، التي مثلها سفير جمهورية أوروغواي الشرقية لدى المملكة الدكتور نيلسون جميل شعبان بالرياض.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال خدمات النقل الجوي، والتعاون الثنائي بين الطرفين على أساس المنفعة المشتركة والاحترام المتبادل وفقًا للأنظمة والقوانين والتعليمات المعمول بها في كل البلدين، إضافة إلى وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين على نحو آمن ومنظم وسليم بما يتفق مع المبادئ التي أقرتها معاهدة شيكاغو الدولية 1944م.
وتأتي الاتفاقية ضمن مستهدفات استراتيجية قطاع الطيران المدني الهادفة إلى بناء الشراكات الدولية، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية الجديدة التي ستدعم الأهداف الطموحة للاستراتيجية التي تستهدف تعزيز الربط الجوي للمملكة بالعالم إلى 250 وجهة لتكون منصةً لوجستيةً عالمية، ونقل 330 مليون مسافر سنويًا بحلول عام 2030.