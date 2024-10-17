"القدية للاستثمار" تطلق برامج "صُنّاع اللعب" التدريبية

أعلنت شركة القدية للاستثمار، اليوم، إطلاق مجموعة برامج "صُنّاع اللعب" التدريبية، التي تُعد علامة فارقة في تطوير مهارات مواطني المملكة وتمكينهم من العمل بالقطاعات الرئيسة في القدية؛ من خلال توفير تدريب عالي الجودة للمواطنين السعوديين بالتعاون مع جهات تدريبية محلية وعالمية، حيث تركز المجموعة الأولى من البرامج على قطاعي الترفيه والضيافة، مع خطط للتوسع لتشمل الرياضة والثقافة وقطاعات أخرى في المستقبل.