10 جواهر عقارية في مزاد جواهر الرياض

تطرح شركة الثروة العقارية وبإشراف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» وبقرار من محكمة التنفيذ و بحكم من محكمة الاحوال الشخصية مزاد "جواهر الرياض" وذلك يوم الاربعاء 19 نوفمبر 2025م وينتهي يوم الأحد 23 نوفمبر 2025م إلكترونيًا عبر منصة مباشر للمزادات.
يطرح المزاد 10 جواهر في مواقع استثنائية بمدينة الرياض، حيث تشمل بلك تجاري سكني على طريق الملك فهد في حي القيروان بمساحة 5500م2 ، أرضين سكنية في حي القيروان بمساحة 22,687م2 ومساحة 10,665.47م2 ، راس بلك سكني تجاري في حي الصحافة بمساحة 3,150م2 ، مجمع سكني في حي السليمانية بمساحة 1300.5م2، فيلا رأس بلك في حي المصيف بمساحة 552م2 ، فيلا سكنية في حي النزهة 330م2, فيلا سكنية في حي العارض 288م2, فيلا على طريق الأمير محمد بن سلمان في حي الوادي بمساحة 1,000م2 ، أرض زراعية في العمارية بمساحة 4500م2.
رابط الكتيب: https://bit.ly/4ob15nI
ويُعد المزاد فرصة استثمارية للراغبين في التملك داخل أحياء العاصمة، لما تتميز به العقارات المطروحة من تنوع في الاستخدامات، ومواقع حيوية عالية الطلب، كما ترحب شركة الثروة العقارية بجميع الاستفسارات من خلال التواصل على الأرقام التالية:
0542430000 - 0555722515 - 920003566