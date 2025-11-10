10 جواهر عقارية في مزاد جواهر الرياض

‎يطرح المزاد 10 جواهر في مواقع استثنائية بمدينة الرياض، حيث تشمل بلك تجاري سكني على طريق الملك فهد في حي القيروان بمساحة 5500م2 ، أرضين سكنية في حي القيروان بمساحة 22,687م2 ومساحة 10,665.47م2 ، راس بلك سكني تجاري في حي الصحافة بمساحة 3,150م2 ، مجمع سكني في حي السليمانية بمساحة 1300.5م2، فيلا رأس بلك في حي المصيف بمساحة 552م2 ، فيلا سكنية في حي النزهة 330م2, فيلا سكنية في حي العارض 288م2, فيلا على طريق الأمير محمد بن سلمان في حي الوادي بمساحة 1,000م2 ، أرض زراعية في العمارية بمساحة 4500م2.