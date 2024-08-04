بمشاركة خبراء دوليين.. "وزير الصحة" يرعى مؤتمر القلب العالمي بالرياض

تحت رعاية وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ينظم تجمُّع الرياض الصحي الأول، بالشراكة مع جمعية القلب السعودية، "مؤتمر القلب العالمي 2024" في العاصمة الرياض خلال الفترة من 12 - 14 سبتمبر 2024م، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين والمتخصصين المحليين والعالميين في مجال صحة القلب.
وأوضح قائد مسار القلب في "التجمُّع الأول" الدكتور مبارك الدوسري؛ أن الملتقى سيشمل عديداً من ورش العمل والجلسات العلمية والحوارية التي ستناقش أمراض القلب وأحدث تقنيات علاجها، وأبرز مستجدات الرعاية القلبية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، إضافة إلى دور الطب الاتصالي في تحسين ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.
وأضاف "الدوسري"؛ أن المشاركين والمسجلين في الملتقى سيحصلون على ساعات تعليم طبي معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
وأشار "الدوسري"؛ إلى أن المؤتمر يعدّ الأول من نوعه بين تجمعات العاصمة، ويأتي ضمن جهود "التجمُّع الأول" في تحسين صحة المجتمع وتعزيز جودة الرعاية الصحية التخصصية والعامة، وفق مستهدفات برنامج تحوُّل القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.