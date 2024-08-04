بمشاركة خبراء دوليين.. "وزير الصحة" يرعى مؤتمر القلب العالمي بالرياض

وأوضح قائد مسار القلب في "التجمُّع الأول" الدكتور مبارك الدوسري؛ أن الملتقى سيشمل عديداً من ورش العمل والجلسات العلمية والحوارية التي ستناقش أمراض القلب وأحدث تقنيات علاجها، وأبرز مستجدات الرعاية القلبية، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا المجال، إضافة إلى دور الطب الاتصالي في تحسين ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.