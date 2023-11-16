أحد برامج "الحكومة الرقمية".. "قدراتك" يقدّم التدريب لأكثر من 1600 مستفيد ومستفيدة

ويندرج البرنامج الذي نال شهادة التميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS 2022) عن فئة بناء القدرات، ضمن جهود هيئة الحكومة الرقمية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية السعودية الرقمية، من خلال 3 مسارات تدريبية؛ وهي: قدراتك للقيادات، قدراتك للمحترفين، قدراتك للوعي الرقمي، ويهدف برنامج "قدراتك" الذي أطلقته هيئة الحكومة الرقمية في أكتوبر 2021 إلى تنمية مهارات المختصين العاملين في قطاع المعلومات والتحول الرقمي بالجهات الحكومية لتحقيق رؤية وقيم الحكومة الرقمية.