أحد برامج "الحكومة الرقمية".. "قدراتك" يقدّم التدريب لأكثر من 1600 مستفيد ومستفيدة

كشفت هيئة الحكومة الرقمية عن أعداد المستفيدين من برنامج "قدراتك" لدعم القطاع الحكومي في المملكة وتمكينه، عبر تطوير القدرات والمهارات البشرية، الذي استفاد منه أكثر من 1600 متدرب ومتدربة.
وسعت الهيئة من خلال البرنامج إلى تمكين القطاع الحكومي في المملكة للوصول لمستويات متقدمة من النضج الرقمي، وتطوير القدرات الرقمية للكفاءات الوطنية من القيادات ومنسوبي القطاع الحكومي، إضافة لتنمية خبرات العاملين في مجال التحول الرقمي من خلال شراكات دولية؛ تقدم أحدث الممارسات العالمية، وصولًا إلى حكومة رقمية استباقية.
وقدّم برنامج "قدراتك" أكثر من 120 برنامجًا تدريبياً، واستفاد منها أكثر من 130 جهة حكومية، وتم تقديم البرامج في 8 دول، بالشراكة مع أفضل 100 جامعة دولية.
ويندرج البرنامج الذي نال شهادة التميز في القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS 2022) عن فئة بناء القدرات، ضمن جهود هيئة الحكومة الرقمية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التحول الرقمي، وذلك بالتعاون مع الأكاديمية السعودية الرقمية، من خلال 3 مسارات تدريبية؛ وهي: قدراتك للقيادات، قدراتك للمحترفين، قدراتك للوعي الرقمي، ويهدف برنامج "قدراتك" الذي أطلقته هيئة الحكومة الرقمية في أكتوبر 2021 إلى تنمية مهارات المختصين العاملين في قطاع المعلومات والتحول الرقمي بالجهات الحكومية لتحقيق رؤية وقيم الحكومة الرقمية.