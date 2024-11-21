نجران.. حرس الحدود يطيح بـ 3 مواطنين لقطعهم الأشجار ونقل الحطب المحلي

وأكد حرس الحدود أن عقوبة قطع الأشجار تصل إلى (20,000) ريال لكل شجرة، وعقوبة نقل الحطب المحلي تصل إلى (16,000) ريال لكل متر مكعب، حاثًا على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.